مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه نگاه سنتی به این استان به‌عنوان یک منطقه صرفاً کشاورزی باید تغییر کند، اعلام کرد: آذربایجان‌غربی با تولید ۳۰ درصد از طلای کشور و سهم ۲۵ درصدی صنعت در اقتصاد استان، اکنون به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و معدنی کشور شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سخاوت خیرخواه، افزود: برخلاف تصور عموم که کشاورزی را رکن اصلی اقتصاد استان می‌دانند، سهم صنعت از اقتصاد آذربایجان‌غربی ۲۵ درصد است که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای صنعتی و معدنی این منطقه است.

احیای واحد‌های راکد و توسعه صنایع معدنی

مدیرکل صمت استان با اشاره به اقدامات انجام شده برای رونق تولید، گفت: توسعه فرصت‌های اقتصادی مرزی، ایجاد واحد‌های فرآوری مواد معدنی و احیای واحد‌های راکد از اولویت‌های اصلی بوده است؛ به‌طوری‌که تنها در سال گذشته، ۴۳ معدن غیرفعال دوباره به چرخه تولید بازگشتند.

خیرخواه در ادامه از تحولات جدید در بخش معدن خبر داد و افزود: در ماه‌های اخیر ۴۰ مجوز جدید معدنی صادر شده و به‌زودی شاهد آغاز فعالیت سه واحد بزرگ معدنی جدید در حوزه طلا خواهیم بود که این امر می‌تواند جهش قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی استان ایجاد کند.

آمار‌های خیره‌کننده در تجارت مرزی

وی به جایگاه ویژه آذربایجان‌غربی در تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: این استان با ثبت ۵ میلیارد دلار صادرات سالانه از مرزها، رتبه نخست تجارت مرزی کشور را در اختیار دارد که ۲.۵ میلیارد دلار آن مستقیماً از تولیدات داخلی استان تأمین می‌شود؛ رقمی که با تردد بیش از ۷۰ هزار کامیون در سال محقق شده است.

شتاب در صدور مجوز‌های صنعتی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به روند پرشتاب سرمایه‌گذاری در سال جاری، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۳۶ پروانه بهره‌برداری صنعتی با حجم سرمایه‌گذاری ۵ هزار میلیارد تومان صادر شده که ۱۲ مورد آن واحد‌های جدید تولیدی است. همچنین با پیگیری‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۶۱ درصد از مشکلات واحد‌های تولیدی در سال گذشته حل‌وفصل شده و این مسیر با جدیت ادامه دارد.