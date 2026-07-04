به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این ویژه برنامه محمدرضا سرشار، نویسنده، پژوهشگر و چهره شناخته‌شده ادبیات انقلاب، هر شب از ساعت ۱ تا ۲ بامداد، به روایت کتاب «خون دلی که لعل شد» می‌پردازد.

کتاب «خون دلی که لعل شد» در ۴۲۴ صفحه، به همت محمدعلی آذرشب گردآوری شده و انتشارات انقلاب اسلامی منتشر کرده است. این اثر، ضمن بازخوانی خاطرات و تجربه‌های رهبر شهید، مجموعه‌ای از درس‌ها، حکمت‌ها و عبرت‌های تاریخی را نیز در خود جای داده است، درس‌هایی که با مرور جنایات رژیم پهلوی، سختی‌ها و مرارت‌های مبارزان انقلاب و جلوه‌های ایثار، مقاومت، اخلاص و ایمان انقلابیون، تصویری روشن از مسیر شکل‌گیری انقلاب اسلامی ارائه می‌دهد و می‌تواند برای نسل جوان و علاقه‌مندان به تاریخ معاصر ایران اثری ارزشمند و الهام‌بخش باشد.

خوانش این کتاب یکی از بخش‌های ویژه‌برنامه «آقای شهید ایران» است که تا جمعه ۱۹ تیر پخش می‌شود. این ویژه‌برنامه با هدف پوشش مراسم وداع، بدرقه و خاکسپاری «آقای شهید ایران» تدارک دیده شده و در طول این ایام، مراسم را به صورت زنده از تهران، قم، مشهد و کشور عراق پوشش خواهد داد.