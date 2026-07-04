معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدارس خط مقدم انقلاب هستند، گفت: امروز روز میثاق و تجدید عهد با امام شهید است و حضور گسترده جامعه فرهنگیان سراسر کشور در این مراسم، تجدید میثاق با خلف صالح رهبر شهید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد محمودزاده گفت: امروز با قلبی لبریز از عشق و وفاداری، بیعت فرهنگیان کشور با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام می‌شود. البته ما بر این باوریم که تداوم مسیر رهبری در شخص ایشان، تضمین‌کننده استمرار اهداف انقلاب اسلامی است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی با اشاره به دغدغه‌های همیشگی رهبر شهید در مورد جامعه فرهنگیان، افزود: حضرت آقا همواره بر ارتقای منزلت، بهبود معیشت و تقویت مرجعیت و دانش‌افزایی فرهنگیان تأکید داشتند و سفارش می‌کردند که این موارد در اولویت مسئولان قرار گیرد.

وی به نقش راهبردی آموزش و پرورش در مقابله با دشمنان اشاره و تصریح کرد: معتقدم که مدرسه، خط مقدم استمرار انقلاب اسلامی است. در این راستا، وظیفه ما این است که مسیر مبارزه با استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی را در کلاس‌های درس ادامه دهیم.

محمودزاده تأکید کرد که همه منویات، وصایا و توصیه‌های رهبر شهید باید توسط معلمان به نسل آینده منتقل شود تا این مسیر نورانی و انقلابی تا ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) استمرار یابد.

این مقام مسئول همچنین در خصوص ابلاغ شهریه مدارس غیردولتی، اظهار داشت: هم اینک در مسیر ابلاغ شهریه مدارس غیر دولتی هستیم و میزان شهریه هر هفته نیز به استان‌ها و شهر‌ها ارسال می‌شود. هم اینک کف مقدار شهریه در مقاطع مختلف تحصیلی مشخص شده است.

وی خاطرنشان کرد: شهریه مدارس تهران نیز به زودی مشخص و ابلاغ خواهد شد.