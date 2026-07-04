آیین گرامیداشت سالگرد شهادت چهار تن از شهدای جنگ ۱۲ روزه بافق با حضور خانواده‌های شهدا، جمعی از پاسداران تیپ ١٨ الغدیر یزد و مسئولان شهرستان و دیگر اقشار مردم در صحن امامزاده عبدالله بافق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد در این آیین یاد و خاطره شهید حمیدرضا بافتی زاده، یاسین دهستانی، عرفان طالبی و امیرعلی کاربخش که در جنگ ١٢ روزه و در پی حمله رژیم صهیونیستی به تیپ الغدیر یزد به شهادت رسیده بودند، گرامی داشته شد.

حجت‌الاسلام مجید دهستانی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در تیپ ۱۸ الغدیر یزد، با تأکید بر نقش مردم در اقتدار جمهوری اسلامی گفت: امروز حضور و همراهی مردم، بزرگ‌ترین پشتوانه نیرو‌های مسلح است که با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، ملت ایران با حضور در صحنه نشان داده‌اند که پای انقلاب، نظام و ولایت ایستاده‌اند و همین حمایت، دلگرمی رزمندگان در میدان‌های مختلف است.

وی با اشاره به افتخارات تیپ همیشه پیروز الغدیر اظهار کرد: این تیپ که لقب «همیشه پیروز» را از رهبر معظم انقلاب دریافت کرده است، در سال‌های اخیر با حضور مستمر در مأموریت‌های جنوب شرق، دفاع از حرم حضرت زینب (س) و حراست از مرز‌های کشور، شهدای والامقامی را تقدیم نظام اسلامی کرده است.

حجت‌الاسلام دهستانی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن تصریح کرد: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران به این جایگاه رسیده است، به برکت وحدت مردم، تبعیت از ولایت و فرهنگ عاشوراست.

وی با بیان اینکه امروز کمتر کشوری در دنیا جرأت ایستادگی در برابر آمریکا را دارد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مردم، نیرو‌های مسلح و رهبری، با اقتدار در برابر قدرت‌های استکباری ایستاده است و این موضوع مایه افتخار ملت ایران است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در تیپ ۱۸ الغدیر یزد افزود: امروز جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای و جهانی بیش از گذشته مورد توجه قدرت‌های دنیا قرار گرفته و مواضع و تصمیم‌های ایران با دقت رصد می‌شود؛ دشمنان تصور می‌کردند با ترور فرماندهان و ایجاد فشار می‌توانند جمهوری اسلامی را تضعیف کنند، اما حضور مردم و انسجام نیرو‌های مسلح، همه محاسبات آنان را بر هم زد و شکست این نقشه‌ها را رقم زد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در تیپ ۱۸ الغدیر یزد با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در پیروزی‌های ملت ایران گفت: دشمن در محاسبات خود جایگاهی برای مردم قائل نبود، اما ملت ایران با الهام از نهضت امام حسین (ع)، بار دیگر نشان دادند که در دفاع از انقلاب و آرمان‌های خود متحد و استوار هستند و همین وحدت، رمز اقتدار و شکست دشمنان است.

در این آیین پاسدار جانباز محمد دهقان نیز، به بیان خاطراتی از این چهار شهید بزرگوار پرداخت.

سخنرانی، مداحی، حماسی خوانی، اجرای سرود گروه عاشقان امام و تجلیل از خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه، از برنامه‌های این آیین بود.

همچنین انگشتر شهید امیرعلی کاربخش که در هنگام حمله رژیم صهیونیستی به تیپ الغدیر یزد، زیر آوار مفقود شده بود، پیدا و به خانواده او تحویل داده شد.

در پایان مراسم نیز از کتیبه ماه محرم که توسط مجموعه جوانان رمیصا تهیه شده بود، رونمایی شد.