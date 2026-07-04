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رسانه رسمی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب اعلام کرد: مراسم اقامه نماز بر پیکر امام مجاهد شهید و خانواده ایشان ۶ صبح فردا یکشنبه در محل مصلی تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اطلاعیه رسانه رسمی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب، اقامه نماز بر پیکر شهید حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیة)، شهید دکتر مصباح الهدی باقری کنی، شهیده سیده بشریٰ خامنهای، شهیده زهرا حداد عادل و شهیده زهرا محمدی گلپایگانی فردا یکشنبه ۶ صبح در محل مصلی تهران برگزار میشود.
طبق اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنهای قدس الله نفسه الزکیه مراسم وداع، تشییع، اقامه نماز میت و تدفین برای روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم برای وداع با پیکرها در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار میشود سپس دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ مراسم تشییع در تهران و سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ مراسم تشییع در شهر قم و پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ مصادف با بیستچهارم ماه محرم مراسم تشییع در شهر مشهد و تدفین در حرم امام رضا (ع) برنامهریزی شده است.
در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا برگزار شود.