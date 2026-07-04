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مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران _ ۶

جمعیت عظیم مردم ایران از ساعات اولیه بامداد امروز همچنان با حضور در مصلای امام خمینی (ره)، گردهمایی باشکوه و اندوه باری را برای وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت، رقم می زدند.
عکاس :مهدی رهنورد
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۱:۴۴
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برچسب ها: مصلی تهران ، رهبر شهید ، تشییع
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