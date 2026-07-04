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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام از ممنوعیت هرگونه برداشت صمغ از درختان بنه در سطح جنگلهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یاسم خانمحمدیان اظهار کرد: این تصمیم پس از بررسیهای کارشناسی و پایش وضعیت جنگلهای استان اتخاذ شده و تا اطلاع ثانوی هرگونه بهرهبرداری از صمغ درختان بنه ممنوع است.
وی افزود: از نظر فنی؛ علاوه بر رعایت اصول صحیح برداشت و تیمار درختان پس از بهرهبرداری؛ باید فاصله زمانی چهار ساله بین دورههای برداشت رعایت شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به این که فاصله استاندارد در سالهای گذشته رعایت نشده است، اضافه کرد: ممنوعیت برداشت برای حفظ و احیای درختان بنه ضروری است.
یاسمی همچنین با قدردانی از دغدغهمندی دوستداران طبیعت و فعالان محیط زیست؛ از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز یا تخریب منابع طبیعی، موضوع را از طریق شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.