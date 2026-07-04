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هفتمین مانور اطفای حریق مراتع و عرصههای منابع طبیعی استان یزد با هدف افزایش آمادگی دستگاههای امدادی و تقویت هماهنگی میان اعضای ستاد مدیریت بحران، در شهرستان بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،کارشناس بحران استان یزد در این مانور گفت: با گرم شدن هوا، احتمال وقوع آتشسوزی در مراتع استان افزایش پیدا میکند که به همین دلیل، این مانور با توجه به اتفاقاتی که در سطح استان و شهرستان بافق رخ داده، با هماهنگی دستگاههای امدادی و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان برگزار شد.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون، شش مورد آتشسوزی در مراتع استان رخ داده که بخش قابل توجهی از عرصههای منابع طبیعی دچار حریق شدهاند که با همکاری دستگاههای عضو ستاد، بهویژه اداره منابع طبیعی و سایر دستگاههای همکار، عملیات اطفای حریق انجام شده است.
سبزواری بیان کرد: هدف اصلی از برگزاری این مانورها، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران است تا هنگام وقوع حوادثی مانند آتشسوزی در مراتع، همه دستگاهها با هماهنگی کامل و در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند، عملیات اطفای حریق را انجام دهند و از وارد شدن خسارت بیشتر به منابع طبیعی و عرصههای مرتعی جلوگیری شود.
عبدلی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بافق نیز گفت: به منظور آمادگی نیروهای امدادی، ستاد مدیریت بحران شهرستان و عوامل منابع طبیعی و محیط زیست در مقابله با حریقهای احتمالی مراتع و جنگلهای شهرستان، مانور اطفای حریق برگزار شد.
وی افزود: از سال ۱۳۹۰ تاکنون، حدود ۱۵ مورد آتشسوزی در جنگلها و مراتع بالادست شهرستان بافق به ما اعلام شده است که متأسفانه در این مدت حدود ۱۰۰ هکتار از عرصههای طبیعی دچار حریق شده و پوشش گیاهی آن از بین رفته است.
عبدلی اظهار داشت: در شهرستان بافق حدود ۵۴ هزار هکتار مرتع وجود دارد که نزدیک به ۲۰ هزار هکتار از آن در معرض خطر آتشسوزی است؛ مراتعی که پوشش گیاهی متراکمتری دارند، عمدتاً در ارتفاعات قرار گرفتهاند و همین موضوع یکی از چالشهای ماست.
وی خاطرنشان کرد: این مانور برگزار شد تا هم آمادگی دستگاههای امدادرسان افزایش یابد و هم نمونهای از شرایط واقعی حریق شبیهسازی شود تا اگر، خدای نکرده، حادثهای رخ داد، دستگاهها با آمادگی کامل وارد عمل شوند.