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نخستین گروه از زائران لنده ایی با بدرقه مسئولان، خانوادههای شهدا و اقشار مختلف مردم راهی تهران شدند تا به نمایندگی از مردم این شهرستان درآیین تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید حضور یابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پیرو اطلاعیههای پیشین دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب، جزئیات مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب بدین شرح است:
روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم: مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (قدّسسرّه) تهران.
روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستویکم ماه محرم: مراسم تشییع در تهران.
روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستودوم ماه محرم: مراسم تشییع در شهر مقدّس قم.
روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستچهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیهالسلام: مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امامرضا (ع)
در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا برگزار شود.