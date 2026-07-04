

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،علی زنگی‌آبادی، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان، گفت: صبح امروز در راستای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید، چندین دستگاه اتوبوس به همراه ۲۵ راننده از این سازمان عازم تهران شدند.

وی افزود: این اقدام با هدف تسهیل ایاب‌وذهاب زائران و پشتیبانی از برگزاری این مراسم انجام شده است.