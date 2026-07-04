پیکر مادر شهید محمدعلی احمدی شاهرخت بر دستان مردم شهید پرور شهرستان زیرکوه تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، آیین تشییع پیکر مرحومه شِکَر وِلایی، مادر شهید والامقام محمدعلی احمدی شاهرخت، با حضور پرشور مردم ولایتمدار روستای شاهرخت و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

مرحومه شِکَر وِلایی در سن ۷۸ سالگی به دلیل کهولت سن، دار فانی را وداع گفت.

شهید محمدعلی احمدی شاهرخت از رزمندگان دوران دفاع مقدس بود که در ۱۸ آذر سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی ماووت عراق، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.