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عراقچی در دیدار با دبیرکل سازمان دی هشت از مواضع ارزشمند کشورهای اسلامی عضو این سازمان قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سهیل محمود دبیرکل سازمان دی هشت (۸ کشور اسلامی در حال توسعه) که برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، شامگاه جمعه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.
دبیرکل سازمان دی هشت در این دیدار شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقامها و مردم ایران در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفت و مراتب همدردی و همبستگی خود را با دولت و مردم ایران اعلام کرد.
آقای سهیل محمود با ارائه گزارشی از برنامههای دبیرخانه سازمان دی-۸ و همچنین نشستهای آتی این سازمان، ادامه مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در رویدادها و نشستهای آتی این سازمان را خواستار شد.
وزیر امور خارجه کشورمان از حضور دبیرکل سازمان دی هشت در مراسم ادای احترام به مقام رفیع رهبر شهید انقلاب و همچنین مواضع ارزشمند کشورهای اسلامی عضو این سازمان در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و اعلام حمایت و همبستگی با ایران قدردانی کرد.
عراقچی با اشاره به نقش مهم و موثر سازمانهای منطقهای در مقابله با یکجانبهگرایی ستیزهجویانه آمریکا، بر ادامه همکاری و مشارکت فعال ایران در نشستهای آینده این سازمان تاکید کرد.