حمایت شورای راهبردی پتروشیمیها از تأمین مسکن اقشار کمدرآمد در بوشهر
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از اختصاص اعتبار لازم از سوی شورای راهبردی پتروشیمیها برای حمایت از برنامههای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سخاوت اسدی در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، با تقدیر از عملکرد موفق این نهاد در اجرای طرحهای عمرانی، محرومیتزدایی و تحقق تفاهمنامههای مشترک، اظهار کرد: بنیاد مسکن استان بوشهر در سالهای اخیر توانسته است با مدیریت کارآمد، اجرای مطلوب طرحهای و جلب اعتماد مجموعههای همکار، کارنامهای موفق و قابل اتکا از خود به جای بگذارد.
وی افزود: بر همین اساس، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شورای راهبردی شرکتهای پتروشیمی، حمایت از برنامههای بنیاد مسکن در حوزه تأمین مسکن اقشار کمدرآمد را در دستور کار قرار دادهاند و اعتبار مورد نیاز این بخش از سوی شورای راهبردی پتروشیمیها اختصاص خواهد یافت.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تصریح کرد: توسعه همکاریهای مشترک با بنیاد مسکن، گامی مؤثر در ارتقای رفاه اجتماعی، توانمندسازی خانوادههای کمبرخوردار و ایفای مسئولیتهای اجتماعی صنعت در منطقه خواهد بود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر نیز در این نشست، ضمن قدردانی از حمایتهای سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شورای راهبردی پتروشیمیها، این همراهی را زمینهساز شتاببخشی به اجرای برنامههای حمایتی و خانهدار شدن اقشار نیازمند دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاریها، اقدامات مؤثرتری در راستای توسعه پایدار و محرومیتزدایی در استان به ثمر برسد.