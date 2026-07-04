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مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: هوای استان تا جمعه در بیشتر ساعات آفتابی همراه با رطوبت بالا و وزش باد پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با استقرار جوی غالبا پایدار در آسمان گیلان، هوای استان تا پایان هفته در بیشتر ساعات آفتابی و شرجی همراه با وزش باد پیش بینی شده است.
وی از ناپایداریهای موقت هوای گیلان و بارش رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق، به ویژه در مناطق کوهستانی استان در این مدت خبر داد و افزود: دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج ۵۰ سانتی متر، تا سه شنبه برای فعالیتهای دریانوردی و شنا با احتیاط مناسب است.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرمترین منطقه استان در شبانه روز گذشته لوشان با ۳۵ درجه دما و خنکترین منطقه اسب وونی تالش با ۱۴ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است.