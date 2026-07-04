باحضور دادستان نهاوند و تعداد‌ی از مدیران مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی نهاوند مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به گفته عرفان رضایی دادستان نهاوند در شهرک صنعتی نهاوند حدود ۵۰ واحدتولیدی وصنعتی وجود دارد که بالغ بر ۷۵ درصد آنها تعطیل هستند

وی گفت: این شهرک که به منظور رونق تولید و افزایش اشتغال در اختیار تولیدکنندگان و صنعتگران قرارداده شده متاسفانه حال پرواز خوبی ندارد.

وی گفت: این شهرک حدود ۱۶۰ قطعه زمین تجاری صنعتی مقیاس بزرگ و کوچک دارد که بخشی از قطعات آن سال هاست به متقاضیان واگذار شده، اما گاهی در همان حد خرید زمین متوقف شده است.

وی افزود: این قطعات و همچنین واحد‌های تعطیل شده باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند و در اختیار افراد فعال و متقاضیان‌ی که قصد کار و تلاش تولید دارند قرار بگیرد.