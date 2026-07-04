پخش زنده
امروز: -
شعبه صلح کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کانون سردفتران استان گفت: شعبه صلح این کانون با هدف بررسی پروندههای مربوط به دعاوی قابل سازش در حوزه سردفتری، پیش از ورود به فرآیند رسیدگی قضایی آغاز شد.
امیرمسعود مرادی باغبادرانی افزود:تشکیل این شعبه، نتیجه پیگیریهای کانون و تعامل با دادگستری استان است و اعضای آن نیز با احکام مدیرکل دادگستری استان منصوب شدهاند.
وی بابیان اینکه مهمترین ویژگی این شعبه، رسیدگی تخصصی به اختلافات حرفه سردفتری است، ادامه داد: در بسیاری از پروندههای حقوقی و کیفری مربوط به همکاران، آشنایی با قوانین و مقررات ثبتی و سردفتری نقش تعیینکنندهای در حل اختلاف دارد و این شعبه با بهرهگیری از سردفتران و دفتریاران باتجربه تلاش میکند پیش از ورود پرونده به چرخه دادرسی، شرایط صلح و سازش میان طرفین را فراهم کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با تأکید بر اینکه صلاحیت این شعبه محدود به پروندههای ارجاعی از مراجع قضایی نیست، گفت: تمامی اختلافات قابل سازش، از جمله اختلاف میان سردفتران، اختلاف میان سردفتر و دفتریار و همچنین اختلافات میان همکاران با اشخاص ثالث، در صورت تمایل طرفین، قابلیت طرح و رسیدگی در این شعبه را دارد.
مرادی باغبادرانی کاهش ورودی پروندهها به محاکم، تسریع در حل اختلافات، کاهش هزینههای دادرسی، استفاده از ظرفیت صلح و سازش و بهرهگیری از دانش تخصصی فعالان حوزه سردفتری را از مهمترین مزایای این سازوکار برشمرد و افزود: امیدواریم از ظرفیت این شعبه در شهرستانها به نحو مطلوب استفاده شود.
وی ابراز امیدواری کرد: فعالیت شعبه صلح کانون، تسهیل رسیدگی به اختلافات، الگویی مؤثر برای توسعه شیوههای صلحمحور و تخصصی در حلوفصل دعاوی مرتبط با حوزه سردفتری باشد.