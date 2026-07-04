رئیس اداره ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، از اجرای طرح بهسازی و تعریض محور روستای پامنار در بخش شهیون شهرستان دزفول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی جولائیان گفت: طرح بهسازی و تعریض محور روستای پامنار در بخش شهیون شهرستان دزفول با هدف ارتقای ایمنی تردد و رفع نقاط حادثه‌خیزدر حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه این طرح به طور ۲.۵ کیلومتر و اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار در حال انجام است، ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، این طرح تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس اداره ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با بیان اینکه روستای پامنا تنها روستای مشرف به دریاچه سد دز است، تصریح کرد: این روستا با بیش از ۷۰ خانوار و حدود ۲۵۰ نفر جمعیت، سالانه میزبان بیش از ۳ میلیون گردشگر است.

جولائیان خاطرنشان کرد: روستای پامنا در سال جاری نیز در جمع ۸ روستای کاندید ثبت جهانی یونسکو قرار گرفته و قرار است کارشناسان این سازمان جهت ثبت جهانی از آن بازدید کنند.