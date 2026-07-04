به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان کلات،گفت: این طرح شامل اجرای ۴.۵ کیلومتر آسفالت گرم، عملیات زیرسازی و همچنین احداث ۱۲ دستگاه ابنیه فنی در مسیر است که با هدف افزایش ایمنی، تسهیل تردد و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی به بهره‌برداری رسیده است.

سید محمد حسینی،افزود: در این طرح، ۵ دستگاه پل باکسی بتنی با دهانه ۲ در ۲ متر، یک دستگاه پل بتنی دو دهانه ۴ متری، ۶ دستگاه پل لوله‌ای و آبنما اجرا شده که نقش مهمی در هدایت آب‌های سطحی و افزایش ایمنی مسیر دارند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان کلات اظهار کرد: برای اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت این محور حدود ۱۰ میلیارد تومان و برای ساخت ابنیه فنی نیز حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که مجموع ارزش این پروژه به حدود ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد.