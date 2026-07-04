به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمد خوش‌آینه گفت: در سه‌ماهه سال جاری، ۴۱۲ پرونده اختلاف کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف استان رسیدگی شد که ۱۶۵ پرونده معادل ۴۰ درصد، از طریق سازش میان طرفین مختومه شد.

وی با اشاره به ماده ۱۵۷ قانون کار افزود: اولویت این اداره کل، حل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و سازش است و در صورت عدم توافق، پرونده‌ها در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف بررسی می‌شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی تأکید کرد: در حال حاضر ۱۳ هیأت تشخیص و ۵ هیأت حل اختلاف در استان فعال هستند و با هدف صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان، رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده‌ها را دنبال می‌کنند.