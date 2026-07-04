پخش زنده
امروز: -
شرکت ملی پست همزمان با آیینهای بدرقه «رهبر شهید»، پویش «نامه به رهبر شهید» را راهاندازی کرد تا مردم بتوانند دلنوشتهها و پیامهای خود را تا ۲۵ تیرماه ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،همزمان با برگزاری آیینهای بدرقه «رهبر شهید»، شرکت ملی پست پویش «نامه به رهبر شهید» را با هدف ثبت و ماندگار کردن احساسات، خاطرات و دلنوشتههای مردم آغاز کرد.
بر اساس اعلام شرکت ملی پست، علاقهمندان میتوانند با مراجعه به ایستگاههای سیار پست مستقر در محل برگزاری مراسم بدرقه و تشییع یا دفاتر پستی سراسر کشور، نامههای خود را تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ به صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۸۸۱۱ ارسال کنند.
این پویش فرصتی برای مشارکت مردم در ثبت پیامها، خاطرات و دلنوشتههایی است که در قالب نامه به یادگار خواهد ماند.