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رئیس پلیس فتا از سوءاستفاده مجرمان سایبری با ارسال لینک یا پیوندهای جعلی به شهروندان، در ایام برگزاری مراسم تشییع قائد شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقیمهر گفت: مجرمان اینترنتی با طراحی کلاهبرداری جدید با شیوه ارسال پیوندهای (لینکهای) جعلی با عناوینی همچون رزرو محل اقامت، پارکینگ، دریافت بلیت یا ارائه خدمات مرتبط با مراسم تشییع رهبر شهید، درصدد سرقت اطلاعات بانکی و شخصی شهروندان هستند.
وی افزود: کلاهبرداران با هدایت کاربران به صفحات جعلی، اطلاعات کارت بانکی، رمز پویا و سایر اطلاعات محرمانه را سرقت کرده و در مدت کوتاهی اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی قربانیان میکنند.
رئیس پلیس فتا گیلان تصریح کرد: شهروندان باید از بازکردن هرگونه پیوند ناشناس که از طریق پیامک، شبکههای اجتماعی یا پیامرسانها ارسال میشود خودداری کرده و برای دریافت هرگونه خدمات، فقط به درگاهها و سکوهای رسمی مراجعه و نشانی آنها را بهصورت مستقیم در مرورگر خود وارد کنند.
سرهنگ امیرحسین نقیمهر افزود: هوشیاری و بیاعتمادی به پیامهای حاوی پیوندهای ناشناس، مهمترین راهکار پیشگیری از اینگونه کلاهبرداریها است و شهروندان نباید فریب تبلیغات و پیامهای احساسی منتشرشده در فضای مجازی را بخورند.
وی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیس فتا، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق پایگاه اطلاعرسانی پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir گزارش کرده یا ازطریق مرکز فوریتهای فضای مجازی پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل کنند.