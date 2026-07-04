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پایگاه سخنرانی ایرانصدا، ۲۲ جلسه سخنرانی شاخص و موضوعمحور از سخنرانیهای برتر محرم امسال را بهصورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرگروه سخنرانی پایگاه ایرانصدا با اشاره به تنوع موضوعی این برنامهها افزود: در این مجموعه تلاش کردهایم تا طیفی گسترده از مباحث اعتقادی، تاریخی، اجتماعی و اخلاقی مرتبط با واقعه عاشورا را پوشش دهیم. ازجمله مباحث شاخص این مجموعه میتوان به بررسی جایگاه کربلا در تورات انبیای الهی از دیدگاه حجتالاسلام ناصر رفیعی، تحلیل حقوق پروردگار از منظر آیتالله شیخ حسین انصاریان و بررسی زمینههای پیدایش خوارج و شاخصههای آنها از نگاه حجتالاسلام حامد کاشانی اشاره کرد. برخی از جلسات به تحلیل وقایع روز و تطبیق آن با مفاهیم عاشورایی اختصاص دارد.
محمدباقر خداپرست، افزود: همه جلسات بهصورت فایل صوتی باکیفیت مناسب بر روی وبگاه پایگاه بارگذاری شده است و مخاطبان میتوانند از طریق لینک https://ttr.ir/sokhanranimoharram به تمام ۲۲ جلسه دسترسی پیدا کنند. همچنین در بخش «گنج سعادت» ویژه محرم، محتوای ارزشمند دیگری تهیه شده است که به تبیین ویژگیهای جبهه فضایل و جبهه رذایل در واقعه عاشورا با عنوان «گنج سعادت فصل محرم» میپردازد که از طریق لینک https://B۲n.ir/mn۹۰۲۲ قابلدریافت است
وی با تأکید بر اهمیت نشر این محتواها افزود: در اوضاع کنونی که هجمههای فرهنگی و شبهات متعددی علیه باورهای دینی توسط دشمنان طرح میشود، تبیین درست واقعه عاشورا و ارائه تحلیلهای کارشناسانه از زبان استادان مسلط به علوم دینی، یک نیاز ضروری است.
علاقهمندان میتوانند برای دریافت این مجموعه ارزشمند به وبگاه ایرانصدا به نشانی sokhanrani.iranseda.ir مراجعه کنند.