به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور، به همراه اعضای این هیأت، پس از پایان بازدید از واحد‌های صنعتی استان در سه شهرستان، با رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دکتر صادقی با بیان اینکه مدل احیای واحد‌های صنعتی در آذربایجان غربی یک الگوی کشوری است و احیای واحد‌های صنعتی به جد در این استان پیگیری شده و احیای واحد‌های زیادی در استان آغاز شده است،به تشریح اقدامات پیش‌بینی‌شده این هیئت برای تسریع در روند احیا و بازگشت برخی از واحد‌های راکد استان به چرخه تولید پرداخت.

رئیس هیئت حمایت از صنایع از آمادگی این مجموعه در پذیرش حداقل دو واحد صنعتی مشکل دار خبر داد و گفت: احیای شرکت آجرسفال شهرستان چایپاره انشالله در دستور هیئت حمایت از صنایع قرار خواهد گرفت و در صورت معرفی واحدلوله سازی این واحد نیز شرایط پذیرش را داراست.



دکتر رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، در این دیدار ضمن قدردانی از حضور اعضای هیات حمایت از صنایع در استان نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی استان، ظرفیت قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل شدن کارخانجات را مناسب برشمرد و گفت: از ظرفیت این قانون تا کنون در این استان استفاده نشده است و ما انتظار داریم اعضای هیات حداکثر ظرفیت حمایتی را در کمک به احیای چند واحد مهم صنعتی در این استان بکار گیرد.

هیئت حمایت از صنایع کشور براساس قانون مصوب سال ۱۳۴۳ تشکیل شده است و رسالت تحت پوشش قرار دادن واحد‌ها در صورت فوت مالک و یا چند شرایط خاص دیگر بر عهده دارد.