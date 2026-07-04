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معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی از پروژههای پیشتاز و موفق طرح نهضت ملی مسکن است که هم اکنون در مرحله آمادهسازی معابر و تکمیل انشعابات گاز، برق و آب قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاهطهماسب نجفی در حاشیه بازدید از پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت گاز استان و مدیران آبفا صورت گرفت؛ پایشهای مداوم و هفتگی پروژههای نهضت ملی مسکن را یکی از دلایل پیشرفت مناسب این پروژهها برشمرد و گفت: مدیریت ارشد استان هر هفته، آخرین وضعیت پروژه های نهضت ملی مسکن را به صورت میدانی مورد پایش منظم و مستمر قرار می دهد و مشکلات و موانع موجود را با حضور پیمانکاران پروژه ها مورد بررسی قرار می دهد و این گره گشایی از موانع به شتاب بیشتر این پروژهها کمک کرده است.. وی ادامه داد: در برنامه کاری این هفته به بررسی میدانی آخرین وضعیت پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی با حضور مدیران دستگاههای خدمات رسان اختصاص داشت و بخشهای مختلف این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. معاون عمرانی استاندار گفت: پروژه شهید نوروزی از طرحهای موفق طرح نهضت ملی است که توسط بخش خصوصی و به صورت صنعتی سازی اجرا شده و پایلوت کشوری محسوب میشود. نجفی سرعت و کیفیت اجرای پروژه و رعایت آییننامهها و استانداردها را از اولویتهای مورد تأکید مدیریت ارشد استان برشمرد و خاطرنشان کرد: کیفیت و شتاب مناسب در روند اجرایی پروژههای نهضت ملی مسکن در کنار کاهش هزینههای تمام شده، رضایت مردم را هم در پی دارد و این موضوع یکی از اولویتهای بسیار مهم استان است. وی گفت: پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی هم اکنون در مرحله آمادهسازی معابر و تکمیل انشعابات گاز، برق و آب و نازک کاری قرار دارد و این زیرساختها با شتاب مناسبی در حال فراهم شدن است. معاون عمرانی استان در پایان از اهتمام پیمانکار پروژه و عملکرد مناسب دستگاه های خدمات رسان در زمینه تکمیل انشعابات برق، آب و گاز در این پروژه تقدیر و تشکر کرد.