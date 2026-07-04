به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام کرد:در پی اجرای گشت یگان حفاظت منابع طبیعی درتاغزارهای ریجن در بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل، یک دستگاه خودروی پژو پارس با حرکات مشکوک مشاهده شد.

بر اساس این گزارش پس از تعقیب و گریز، 2 سرنشین خودرو دستگیر و حدود ۲۵۰ کیلوگرم چوب تاغ جنگلی از داخل خودرو کشف و ضبط و خودرو برای انتقال به پارکینگ و اجرای مراحل قانونی به کلانتری ابوزیدآباد تحویل داده شد.