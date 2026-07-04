همزمان با اولین روز از آئین باشکوه بدرقه و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید؛
موکب سلام شهید میزبان بدرقهکنندگان رهبر شهید
موکب سلام شهید اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با برپایی ایستگاههای خدمترسانی در مسیر حضور مردم، میزبان خیل عظیم دلدادگان و شرکتکنندگان در این مراسم معنوی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ این موکب با هدف تسهیل در خدمترسانی به زائران و عزادارانی که برای وداع با رهبر شهیدشان گرد هم آمدهاند، از ساعات ابتدایی صبح امروز فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان مراسم، پذیرای شرکتکنندگان در این آیین بزرگ ملی خواهد بود.