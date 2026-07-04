همزمان با اولین روز از آئین باشکوه بدرقه و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید؛ ­

موکب سلام شهید میزبان بدرقه‌کنندگان رهبر شهید

موکب سلام شهید اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با برپایی ایستگاه‌های خدمت‌رسانی در مسیر حضور مردم، میزبان خیل عظیم دلدادگان و شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی است.