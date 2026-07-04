به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت الاسلام کریمیان در این مراسم، حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در سال ۱۳۶۷ و شهادت ۲۹۰ نفر که ۱۷۰ نفر آن زن و کودک بودند را از نشانه‌های حقوق بشر آمریکای جنایتکار برشمرد.



این روحانی گفت: هدف قرار دادن مدرسه میناب و شهادت ۱۶۸ دانش آموز در جنگ رمضان نیز نمونه دیگری از مدعیان حقوق بشر آمریکایی است درحالی که تمام ملت‌های منطقه و دنیا مرعوب استکبار پوشالی آمریکا شده و سکوت اختیار کرده‌اند.



