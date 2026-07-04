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مراسم گرامیداشت هفته قوه قضائیه و افشای حقوق بشر آمریکایی در مسجد جامع مهرجرد شهرستان میبد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت الاسلام کریمیان در این مراسم، حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در سال ۱۳۶۷ و شهادت ۲۹۰ نفر که ۱۷۰ نفر آن زن و کودک بودند را از نشانههای حقوق بشر آمریکای جنایتکار برشمرد.
این روحانی گفت: هدف قرار دادن مدرسه میناب و شهادت ۱۶۸ دانش آموز در جنگ رمضان نیز نمونه دیگری از مدعیان حقوق بشر آمریکایی است درحالی که تمام ملتهای منطقه و دنیا مرعوب استکبار پوشالی آمریکا شده و سکوت اختیار کردهاند.