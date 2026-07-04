پخش زنده
امروز: -
تأمین و توزیع کالاهای اساسی ویژه ایام تشییع رهبر شهید در خراسان رضوی برنامهریزی شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این سازمان با هدف تأمین نیازهای غذایی زائران و مجاوران در ایام تشییع پیکر قائد شهید امت، چرخه توزیع پایدار کالاهای اساسی را با تامین سه هزار تن آرد و ذخایر انبوه پروتئینی در این استان برنامهریزی و عملیاتی کرد.
مجید جعفری افزود: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، سه هزار تن آرد ویژه این ایام در خراسان رضوی تأمین شده است که از این میزان، بیش از ۱۰۰ تن به نانواییهای اطراف حرم مطهر اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: ۳۰۰ واحد نانوایی نیز فعالیت شبانهروزی و ۲۴ ساعته خود را برای خدمترسانی در این ایام قطعی کردهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: علاوه بر موجودی کافی آرد در استان، نانواییهای سیار نیز برای حضور در نقاط پرتردد و خدمترسانی به زائران سازماندهی شدهاند تا خللی در دسترسی مردم به نان مصرفی ایجاد نشود.
جعفری همچنین با اشاره به قطعی بودن طرح تأمین اقلام پروتئینی گفت: برای پوشش کامل نیاز روزانه بازار، ۲ هزار تن مرغ منجمد ذخیرهسازی شده و عرضه روزانه ۹۰۰ تن مرغ گرم نیز در شبکه توزیع تثبیت شده است.
وی در خصوص تأمین گوشت قرمز در خراسان رضوی نیز گفت: توزیع روزانه ۲۵۰ تن گوشت قرمز گرم در کنار تخصیص هزار و ۲۰۰ تن گوشت گوساله منجمد، برای پاسخگویی قطعی به نیاز تمامی اقشار جامعه و زائران در ایام پیش رو نهایی و اجرایی شده است تا توازن عرضه و تقاضا در بازار تضمین شود.