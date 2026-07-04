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استان زنجان با بسیج همه ظرفیتها آماده خدمترسانی به شرکتکنندگان مراسم تشییع شهید قائد امت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ معاون استاندار زنجان با اشاره به برگزاری مراسم تشییع شهید قائد امت، گفت: ستادهای شهرستانی و کمیتههای تخصصی برای مدیریت اعزام زائران تشکیل شده و تمامی دستگاههای اجرایی استان در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی با بیان اینکه جمع کثیری از مردم استان زنجان در این مراسم حضور خواهند یافت، افزود: تمامی ظرفیتهای اجرایی، خدماتی و مردمی استان برای خدمترسانی به این رویداد بزرگ ملی بسیج شده است و هماهنگیهای لازم میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای مردمی برای ارائه خدمات مناسب انجام شده است.
صادقی با اشاره به حجم قابل توجه تردد در محورهای مواصلاتی استان، افزود: تمهیدات لازم در حوزههای حملونقل، سوخت، خدمات درمانی، امداد و نجات، مدیریت ترافیک، استقرار مواکب و آمادهسازی مراکز خدماتی و درمانی پیشبینی شده تا شرکتکنندگان از خدمات مناسب برخوردار شوند.
وی همچنین با تاکید بر پوشش رسانهای این رویداد، گفت: تولید و انتشار اخبار، مستندسازی خدمات و انعکاس اقدامات دستگاههای اجرایی استان با همکاری رسانهها در دستور کار قرار دارد.
صادقی در پایان با قدردانی از همراهی مردم و دستگاههای اجرایی استان افزود: با مشارکت همه بخشها، استان زنجان نقش خود را در برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد ملی به بهترین شکل ایفا خواهد کرد.