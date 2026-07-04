فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد از اجرای طرح امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با ۱۴ موتور، ۱۳۵ دستگاه خودرو‌های هنجارشکن و عامل آلودگی صوتی در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد از اجرای طرح امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با ۱۴ موتور، ۱۳۵ دستگاه خودرو‌های هنجارشکن و عامل آلودگی صوتی در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ نیما تقوی، گفت: در راستای برقرای نظم و امنیت و همچنین انجام مطالبات مردمی، طرح برخورد با موتور و خودرو‌های فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای آلودگی صوتی در شهر عباس آباد اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، ماموران انتظامی شهرستان عباس آباد، ۱۴ موتور، و ۱۳۵ دستگاه خودرو دارای آلودگی صوتی را توقیف و فک اگزوز کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد تصریح کرد: اجرای طرح‌های انتظامی و ترافیکی و برخورد با متخلفین، همواره مورد استقبال مردم بوده و برای امنیت و آسایش شهروندان است.