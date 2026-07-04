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فرمانده انتظامی رودسر از کشف بیش از ۸۶ تن سیمان احتکار شده از یک محتکر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ سید جلالالدین جوانمردی با اشاره به ماموریت پلیس برای کنترل بازار و جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو گفت: در راستای گزارشهای مردمی مبنی بر اینکه فردی در بخش چابکسر شهرستان رودسر اقدام به احتکار سیمان در انبار مصالح فروشی خود کرده بلافاصله ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان به همراه بازرسان اداره صمت رودسر به محل مورد نظر اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان رودسر افزود: ماموران پس از حضور و بازدید از انبار، ۸۶ تن و ۵۰۰ کیلوگرم سیمان احتکار شده که در سامانه انبارها ثبت نشده بود کشف کردند
وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش سیمان قاچاق را بیش از ۲ میلیارد تومان اعلام کردهاند گفت: متهم ۷۳ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ جوانمردی با تاکید به عزم جدی پلیس برای مقابله با محتکران و برهم زنندگان امنیت اقتصادی جامعه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.