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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از آمادهسازی اردوگاه اسکان ۵ هزار نفری برای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیزن طاهری از استقرار بیش از ۳۰۰ امدادگر، نجاتگر و نیروی عملیاتی این جمعیت در تهران برای پشتیبانی از مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب خبر داد.
وی گفت: نیروهای عملیاتی هلالاحمر چهارمحال و بختیاری با برپایی اردوگاه اسکان زائران، خدمات امدادی، کمکهای اولیه، اسکان اضطراری و پشتیبانی را بهصورت شبانهروزی ارائه میکنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان افزود: تیمهای امداد و نجات، واکنش سریع و تیمهای توانا خواهران با تجهیزات کامل در محل مستقر هستند و خدمات امدادی، درمانی و بشردوستانه را به زائران ارائه کنند.