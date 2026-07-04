به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیزن طاهری از استقرار بیش از ۳۰۰ امدادگر، نجاتگر و نیروی عملیاتی این جمعیت در تهران برای پشتیبانی از مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب خبر داد.

وی گفت: نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری با برپایی اردوگاه اسکان زائران، خدمات امدادی، کمک‌های اولیه، اسکان اضطراری و پشتیبانی را به‌صورت شبانه‌روزی ارائه می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان افزود: تیم‌های امداد و نجات، واکنش سریع و تیم‌های توانا خواهران با تجهیزات کامل در محل مستقر هستند و خدمات امدادی، درمانی و بشردوستانه را به زائران ارائه کنند.