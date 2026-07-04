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مردم ولایتمدار کرمان با حضور در کاروانهای اعزامی، راهی تهران میشوند تا در آیین تشییع «آقای شهید ایران» شرکت کنند و بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، همزمان با برگزاری آیین تشییع «آقای شهید ایران»، مردم استان کرمان با شور، عشق و ارادتی مثالزدنی راهی تهران میشوند تا در این مراسم باشکوه حضور یابند.
کاروانهای اعزامی از شهرهای مختلف استان، از امروز به سمت تهران حرکت میکنند و در کنار خیل عظیم عزاداران از سراسر کشور، در آیین تشییع پیکر «رهبر شهید انقلاب» حضور مییابند.
شرکتکنندگان، حضور در این مراسم را ادای دین به سالها مجاهدت و رهبری ایشان و فرصتی برای تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی میدانند.
کرمانیها، دیار سردار دلها، با حضوری پرشور در این آیین، بار دیگر وفاداری، همدلی و ارادت خود را به «رهبر شهید انقلاب» به نمایش خواهند گذاشت.