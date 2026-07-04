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متخصص کودکان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به حضور گسترده خانوادهها در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، بر رعایت نکات ایمنی و بهداشتی برای حفظ سلامت کودکان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فاطمه محمدپور، متخصص کودکان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه حضور کودکان در چنین مراسمی، در صورت فراهم بودن شرایط ایمنی و نبود محدودیت از سوی برگزارکنندگان، میتواند زمینهساز تقویت هویت دینی و اجتماعی آنان باشد، اظهار کرد: حفظ سلامت کودکان باید در اولویت خانوادهها قرار گیرد و والدین با آگاهی کامل نسبت به مخاطرات احتمالی، تمهیدات لازم را بیندیشند.
مراقبت از کودکان برای جلوگیری از گمشدن
وی با اشاره به اینکه کودکان نیازمند مراقبت مستمر در تجمعات هستند، افزود: والدین باید در تمام مدت مراسم از حضور کودک در کنار خود اطمینان داشته باشند.
این متخصص کودکان توصیه کرد: برای کودکان کمسن از کلاه، سربند یا شال با رنگهای روشن و متمایز استفاده شود و همچنین همراه داشتن دستبند یا گردنبند حاوی نام و مشخصات کودک میتواند در مواقع ضروری بسیار کمککننده باشد. برای کودکان بزرگتر نیز تعیین یک محل مشخص برای ملاقات در صورت جدا شدن از خانواده ضروری است.
تأمین مایعات؛ مهمترین راه پیشگیری از گرمازدگی
محمدپور با هشدار درباره حساسیت بیشتر کودکان در برابر گرما و کمآبی، گفت: کودکان سریعتر از بزرگسالان دچار افزایش دمای بدن و کمآبی میشوند؛ بنابراین لازم است هر ۲۰ دقیقه، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سیسی مایعات به آنان داده شود.
وی استفاده از آب، شربت آبلیمو، دوغ و نوشیدنیهای حاوی تخمشربتی را برای جبران مایعات بدن مناسب دانست و بر پوشاندن لباسهای نخی، گشاد و خنک و استفاده از کلاه آفتابی برای محافظت در برابر تابش مستقیم خورشید تأکید کرد.
پرهیز از غذاهای آلرژیزا و تغذیه نامناسب
این متخصص کودکان با اشاره به اهمیت تغذیه مناسب در مراسمهای طولانی، از والدین خواست از مصرف غذاهای آلرژیزا و همچنین «درهمخوری» و «برهمخوری» در کودکان خودداری کنند تا احتمال بروز مشکلات گوارشی کاهش یابد.
از بردن کالسکه به مناطق پرتراکم خودداری کنید
محمدپور با تأکید بر خطرات ناشی از ازدحام جمعیت، توصیه کرد: خانوادهها از ورود به نقاط بسیار شلوغ و پرتراکم خودداری کرده و حتیالامکان در محلهای سایهدار، خنک و کمازدحام مستقر شوند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: استفاده از کالسکه در میان جمعیت متراکم میتواند برای کودک و سایر افراد حاضر خطرآفرین باشد؛ از اینرو والدین باید از همراه داشتن کالسکه در چنین شرایطی خودداری کنند.
محمدپور در پایان با آرزوی قبولی عزاداری مردم، بر ضرورت حضور آگاهانه و مسئولانه خانوادهها در این مراسم تأکید کرد و گفت: رعایت توصیههای بهداشتی و ایمنی، زمینه حضور آرام و ایمن کودکان را فراهم میکند و پیام ارادت مردم به رهبر شهید را در فضایی ایمن و منظم به نمایش میگذارد.