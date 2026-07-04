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۸ آمبولانس و ۱۹ تکنسین اورژانس استان برای مراسم تشییع رهبر شهید به پایتخت اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس اصفهان با اشاره به پیشبینی افزایش حجم ترددها در محورهای مواصلاتی استان به مقصد تهران گفت: با توجه به اهمیت مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید و حجم بالای سفرهای جادهای هموطنان، تمامی پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی در سراسر استان در وضعیت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند، تا در کوتاهترین زمان ممکن به حوادث احتمالی رسیدگی کنند.
علی نصیری افزود: طبق دستورالعمل ابلاغی، علاوه برناوگان عملیاتی اورژانس، ظرفیت آمبولانسهای شرکتهای خصوصی ومراکزدرمانی همکار نیزبرای مدیریت شرایط پیشرو بهکارگیری شده است واین مراکز درصورت اعلام نیاز ازمرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان، در عملیاتهای امدادی مشارکت خواهند کرد.
وی از اعزام مستقیم نیروهای تخصصی استان به تهران خبر داد و گفت: از روز پنجشنبه هفته گذشته، تیمهای عملیاتی استان شامل یک دستگاه اتوبوسآمبولانس و هفت دستگاه آمبولانس پیشرفته بههمراه ۱۹ نفر از تکنسینها و کارشناسان اورژانس، در نقاط تعیین شده در شهر تهران مستقر شدهاند، تا پوشش فوریتهای پزشکی مراسم را بر عهده داشته باشند.
نصیری با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی شهروندان برای پیشگیری از بروز حوادث در تجمعات، تصریح کرد: هموطنان درصورت مشاهده تراکم بالای جمعیت، پیش از رسیدن به وضعیت بحرانی، از محل تجمع خارج شده و به فضاهای بازتر حرکت کنند؛ همچنین لازم است از تجمع در مسیرهای باریک، هل دادن یکدیگر و رفتارهای پرخطر هنگام حرکت خودداری کنند.
وی با اشاره به گرمای هوا و ضرورت پیشگیری از گرمازدگی افزود: شرکت کنندگان در مراسم از لباسهای خنک و نخی استفاده کنند، درفواصل زمانی مشخص در سایه استراحت داشته باشند وبرای حفظ سلامت خود، مصرف آب و مایعات را مستمر ادامه دهند تا از بروز گرمازدگی جلوگیری شود.