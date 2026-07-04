اجرای چهار کیلومتر خط انتقال و نوسازی شبکه آب در شهر بوشهر
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: با هدف ارتقای پایداری شبکه توزیع، کاهش هدررفت آب و بهبود کیفیت خدماترسانی به مشترکان، عملیات اجرای چهار کیلومتر خط انتقال و نوسازی شبکه آب در نقاط مختلف شهر بوشهر در دست اجرا است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی بردستانی افزود: در این طرح از لولههای پلیاتیلن با قطر ۹۰، ۱۱۰، ۲۰۰ و ۳۱۵ میلیمتر استفاده میشود که نقش مهمی در افزایش ظرفیت انتقال آب، کاهش حوادث شبکه و بهبود فشار آب مشترکان خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت نوسازی شبکههای فرسوده بیان کرد: اجرای این طرح ضمن افزایش ضریب اطمینان شبکه آبرسانی، از بروز شکستگیهای مکرر و هدررفت منابع ارزشمند آب جلوگیری کرده و زمینه ارائه خدمات پایدارتر به شهروندان را فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر یادآور شد: توسعه و بهسازی زیرساختهای آبرسانی از اولویتهای این شرکت است و تلاش میکند با اجرای طرحهای مشابه در سایر نقاط استان، کیفیت خدمات، پایداری تأمین آب و رضایت مشترکان را بیش از پیش ارتقا دهد.