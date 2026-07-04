اجرای چهار کیلومتر خط انتقال و نوسازی شبکه آب در شهر بوشهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: با هدف ارتقای پایداری شبکه توزیع، کاهش هدررفت آب و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان، عملیات اجرای چهار کیلومتر خط انتقال و نوسازی شبکه آب در نقاط مختلف شهر بوشهر در دست اجرا است.