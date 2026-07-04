شهر هیر که به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید گیلاس و آلبالو شناخته می شود، این روزها در اوج فصل برداشت خود قرار دارد. این محصولات، در گرداندن چرخه اقتصادی مردم این شهر، جایگاه ویژه ای دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همزمان با آغاز فصل برداشت گیلاس و آلبالو در باغ‌شهر هیر اردبیل، سرخی میوه‌ها بار دیگر به باغ‌ها و بازار‌های محلی این شهر جان بخشیده است؛ جایی که رونق کشاورزی، حضور گردشگران و عطر گیلاس‌های تازه، تابستانی متفاوت را رقم زده است.

پیش بینی می‌شود امسال ۱۷ هزار تن گیلاس و آلبالو ازباغ های استان اردبیل برداشت شود.