سرهنگ دوم حسن تکلو، افسر متخصص و متعهد پدافند هوایی کشور، از آن مردانی بود که عشق به خدمت و تعهد به وطن با ایمان و اخلاقش گره خورده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شهید حسن تکلو از نیروهای پدافند هوایی ارتش در خنداب بود که در دومین روز از جنگ تحمیلی دوم در راه دفاع از مام وطن و در حمله هوایی به این پایگاه به شهادت رسید.

ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از مام وطن همچون قائد شهید امت از خصوصیات اخلاقی شهید تکلو بود،خلقیاتی که مادر این شهید بزرگوار به آن میبالد

از شهید تکلو یک فرزند 12 ساله به یادگار مانده است

در جنگ تحمیلی دوم شهرستان ملایر 4 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.