مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: بخش عمده بزرگراه بوانات به صفاشهر در صورت تامین اعتبار تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مدیر کل راه و شهرسازی فارس با بیان اینکه طول بزرگراه بوانات به صفاشهر ۴۵ کیلومتر است گفت: در صورت تامین اعتبار بخش عمده بزرگراه بوانات-صفاشهر با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش زمان سفر و توسعه ارتباطات منطقه‌ای تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

محمدمهدی عبداللهی با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بوانات افزود: تاکنون ۶۶۰ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است و متقاضیان ضمن دریافت پروانه ساختمانی به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند.

وی بیان کرد: مرحله نخست این طرح حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و مرحله دوم با انتخاب پیمانکار جدید، آماده سازی با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.