فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری ۱سارق سیم و کابل با اعتراف به ۴ فقره سرقت در شهرستان ساری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری ۱سارق سیم و کابل با اعتراف به ۴ فقره سرقت در شهرستان ساری خبر داد.

سرهنگ علی قیصری گفت: پس از چند فقره سرقت سیم و کابل هوایی برق در سطح حوزه استحفاظی ساری، ماموران پایگاه آگاهی اکیپ‌های نامحسوس شبانه برای شناسایی سارق یا سارقان تشکیل دادند.

وی افزود: پس از بررسی شیوه و شگرد و محل‌های وقوع سرقت مأموران اقدام به گشت زنی نامحسوس در سطح حوزه کردند که در نهایت سارق دستگیر شد.

سرهنگ قیصری تصریح کرد: در بازجویی‌های انجام شده این سارق به ۴ فقره سرقت در سطح حوزه استحفاظی ساری اعتراف کرد و نامبرده به مرجع قضایی معرفی شد.