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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از اعزام ۴ دستگاه تانکر آبرسانی به تهران و قم برای تأمین آب آشامیدنی سوگواران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضا رضایی افزود: تمامی مراحل آمادهسازی و ضدعفونی این تانکرهای آب مطابق با ضوابط و الزامات بهداشتی و تحت نظارت تیمهای کنترل کیفیت آب و حراست انجام شده است.
وی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای عملیاتی این شرکت تصریح کرد: همزمان با استقرار تانکرها در محل برگزاری مراسم، گروههای عملیاتی و فنی نیز در محل حضور خواهند داشت تا خدماترسانی به سوگواران با بالاترین سطح کیفیت و بدون وقفه انجام شود.