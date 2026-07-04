به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‌ی کهگیلویه و بویراحمد، رضا رضایی افزود: تمامی مراحل آماده‌سازی و ضدعفونی این تانکر‌های آب مطابق با ضوابط و الزامات بهداشتی و تحت نظارت تیم‌های کنترل کیفیت آب و حراست انجام شده است.

وی با اشاره به آمادگی کامل نیرو‌های عملیاتی این شرکت تصریح کرد: همزمان با استقرار تانکر‌ها در محل برگزاری مراسم، گروه‌های عملیاتی و فنی نیز در محل حضور خواهند داشت تا خدمات‌رسانی به سوگواران با بالاترین سطح کیفیت و بدون وقفه انجام شود.