آمادگی خدمترسانی ۲۴ ساعته قطار شهری کرج
مدیرعامل قطار شهری کرج و حومه از پیشبینی تمهیدات ویژه در خط ۲ مترو کرج برای تسهیل تردد شهروندان در مراسمهای تشییع و وداع خبر داد و گفت: خدماترسانی در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیر از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ انجام میشود و در صورت استقبال مردم، امکان فعالیت ۲۴ ساعته نیز وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
سیدعلیاکبر میروکیلی، مدیرعامل قطار شهری کرج و حومه، در گفتوگوی زنده تلفنی با مجری اخبار البرز اعلام کرد: برای خدمترسانی به مردم در مراسمات تشییع و وداع با امام شهیدمان، تمهیدات ویژهای در خط ۲ قطار شهری کرج در نظر گرفتهایم. خدماترسانی در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ شب انجام میشود و در صورت استقبال مردم، آمادگی برای ارائه خدمات به صورت ۲۴ ساعته نیز وجود دارد.
میروکیلی با تأکید بر اهمیت مدیریت ترافیک و تسهیل جابهجایی زائران و و شرکتکنندگان در این مراسم، خاطرنشان کرد: هدف از این تمهیدات، کاهش بار ترافیکی و رفاه حال شهروندانی است که قصد دارند برای بدرقه پیکر شهید در این مراسم حضور یابند.
وی در پایان این گفتوگو ابراز امیدواری کرد: با همکاری مردم و مدیریت صحیح در ساعات پیک تردد، خدمات ارائهشده بتواند پاسخگوی نیاز زائران باشد و در صورت افزایش تقاضا، تمامی ظرفیتهای ناوگان برای سرویسدهی شبانهروزی به کار گرفته خواهد شد.