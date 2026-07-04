به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از اعزام تیم های عملیاتی سازمان آتش نشانی کرمانشاه برای پوشش ایمنی مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید در شهر تهران، خبر داد.

آتش‌پاد سعید قادری با اشاره به برنامه‌ریزی جامع شهرداری کلانشهر کرمانشاه برای همراهی با مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید اظهار کرد: آتش‌نشانان کرمانشاه با ظرفیت عملیاتی خود برای پوشش ایمنی این مراسم، راهی پایتخت شده است.