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شهرستان جوین با وجود تولید و عرضه گوشت سفید و تأمین نیاز شهرستانهای اطراف،کشتار گاه ویژه طیور ندارد.
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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان جوین گفت:با وجود ظرفیت بالای تولید در شهرستان، جوین هنوز فاقد کشتارگاه ویژه طیور است و کشتار مرغهای تولیدی در کشتارگاههای شهرستان سبزوار انجام میشود. رفع این کمبود میتواند در افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و تقویت جایگاه جوین در بازار گوشت سفید استان نقش مهمی داشته باشد.
علیاکبر آزادواری، تصریح کرد:در حال حاضر ۱۶ واحد مرغداری در جوین فعال است که مجموع ظرفیت آنها در هر دوره جوجهریزی به ۷۴۲ هزار قطعه میرسد و هماکنون ۴۲۵ هزار قطعه جوجه در سالنهای پرورش این واحدها نگهداری میشود؛ که توان تولید متوسط ۴۰۰۰ تن گوشت مرغ را در سال دارد.
وی افزود: علاوه بر واحدهای مرغداری، واحدهای پرورش بوقلمون ۴ هزار قطعهای و پرورش شتر مرغ نیز در این شهرستان فعالیت دارد که نشاندهنده تنوع و توانمندی جوین در حوزه تولیدات دامی و پروتئینی است.
فرماندار شهرستان جوین خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای دام و طیور، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت حلقههای فرآوری و توزیع، از مهمترین برنامههای شهرستان برای افزایش سهم جوین در تأمین امنیت غذایی و محصولات پروتئینی منطقه است
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