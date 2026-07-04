مشکل افت فشارآب در برخی مناطق یزد با اتصال شبکه آن مناطق به رینگ شهری برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر عامل آبفای استان یزد گفت: این اتفاق به همت جهادی آب و فاضلاب استان رقم خورده است و با این کار مشکل چندین ساله این مناطق برطرف شده است.



علمدار افزود: از جمله می توان به مناطق حسن آباد و اکریمه اشاره کرد که با احداث دو ایستگاه پمپاژ و صرف هزینه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی مشکل افت فشار در این مناطق بعد از سی سال برطرف شده است.



وی ادامه داد: در مناطقی همچون شهرک رزمندگان، بلوار آیت الله خامنه‌ای و قاسم آباد نیز با اتصال به رینگ شهری مشکل افت فشار از هفته گذشته برطرف شده است.



طلایی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار امروز ضمن بازدید از فعالیت‌های انجام شده برای حل مشکل آب حسن آباد و اکرمیه از تلاش‌های صورت گرفته برای این اقدام جهادی قدردانی کرد.



