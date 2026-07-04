رئیس سامانه ۱۳۷‌پلاس از آمادگی کامل و شبانه‌روزی این سامانه برای خدمت‌رسانی به زائران و شهروندان در ایام وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیررضا جلالی فراهانی با تأکید بر بسیج تمامی توان عملیاتی این سامانه، نحوه دسترسی به خدمات را برای شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع به شرح زیر اعلام کرد و گفت: شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری ۱۳۷، از طریق کلیدهای داخلی خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند.

وی افزود: کلید ۱ به دریافت راهنمایی‌های عمومی، کلید ۲ به اطلاع از وضعیت حمل‌ونقل عمومی و مسیرهای جایگزین، کلید ۳ به امور مرتبط با مدیریت شهری، کلید ۴ به ثبت شکایات و انتقادات درباره نحوه برگزاری مراسم و کلید ۵ به ثبت تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران اختصاص دارد.

رئیس سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: این سامانه در طول ایام مراسم به‌صورت ۲۴ ساعته و در سه شیفت کاری فعال است و تمامی درخواست‌ها و تماس‌های مردمی با دقت و سرعت پیگیری خواهد شد.