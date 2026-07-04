پخش زنده
امروز: -
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم از آمادهباش کامل نانواییهای استان برای خدمترسانی به زائران و شهروندان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد و گفت: سهمیه فوقالعاده آرد به ۴۱۰ واحد نانوایی در نقاط پرتردد قم اختصاص یافته و تعطیلی نانواییها در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه لغو شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم گفت: همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در شهر مقدس قم، تمامی نانواییهای استان با حداکثر ظرفیت در آمادهباش کامل قرار دارند و اقدامات لازم برای تأمین نان مورد نیاز زائران و شهروندان انجام شده است.
مرتضی شجاعیان افزود: سهمیه فوقالعاده آرد به ۴۱۰ واحد نانوایی مستقر در ورودیهای شهر، اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، مرکز شهر و خیابانهای اصلی اختصاص یافته تا دسترسی مردم و زائران به نان تسهیل شود. همچنین تأمین نان مورد نیاز مواکب از طریق واحدهای تولید نان صنعتی استان انجام خواهد شد.
وی با اشاره به تأمین کالاهای اساسی برای پذیرایی از زائران اظهار کرد: برنج، شکر و روغن مورد نیاز مواکب و هیئتهای مذهبی نیز برای این ایام تأمین و توزیع شده است.
شجاعیان ادامه داد: هیچگونه محدودیت یا مشکلی در تأمین نان مورد نیاز زائران وجود ندارد و تمامی نانوایان و واحدهای تولید نان صنعتی استان آماده ارائه خدمات هستند.
وی از لغو کامل تعطیلی نانواییهای قم در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه خبر داد و گفت: همه واحدهای نانوایی در این دو روز به فعالیت و پخت نان ادامه خواهند داد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم همچنین از آمادهباش کامل این ادارهکل برای مدیریت روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی خبر داد و افزود: موکب حضرت رقیه (س) ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان نیز در بلوار محلاتی، جنب ورودی این ادارهکل، برای خدمترسانی به زائران برپا شده است.
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، همزمان با بیستودوم ماه محرم، در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.