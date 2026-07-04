مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از راه‌اندازی و آماده‌سازی دستگاه‌های صدور آنی کارت هوشمند سوخت در شهرستان‌های مریوان، سقز و قروه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای صدور آنی کارت هوشمند سوخت در نواحی این شرکت در شهرستان‌های مریوان، سقز و قروه اظهار داشت: این مراکز آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

جلال حمه‌حسنی با بیان اینکه پیش از این امکان صدور آنی کارت سوخت تنها در مرکز استان فراهم بود افزود: از این پس متقاضیان می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه fcs.niopdc.ir ثبت و گزینه «تحویل حضوری» را انتخاب کنند.

وی اضافه کرد: پس از ثبت درخواست، رمز دریافت کارت برای مالک خودرو ارسال می‌شود و متقاضی می‌تواند یک روز بعد با مراجعه به نواحی شرکت در شهرستان‌های سنندج، سقز، قروه یا مریوان، کارت سوخت خود را تحویل بگیرد.

مدیر منطقه کردستان، صدور یک‌روزه کارت سوخت، ثبت غیرحضوری درخواست، انجام سیستمی استعلام‌ها بدون نیاز به ارائه مدارک و حذف هزینه‌های اضافی دفاتر پلیس +۱۰ را از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح برشمرد.

به گفته حمه‌حسنی، اجرای این طرح علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، موجب تسریع فرآیند ارائه خدمات، کاهش مراجعه حضوری و افزایش رضایت شهروندان خواهد شد.

وی با اشاره به ویژگی‌های امنیتی سامانه افزود: تولید تصادفی رمز برای هر کارت، امکان مشاهده رمز در صفحه پیگیری درخواست‌ها، بومی‌سازی دانش فنی و تجهیزات تولید کارت و کاهش خطا‌های انسانی از مهم‌ترین قابلیت‌های این سامانه است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان اظهار کرد: راه‌اندازی این خدمت روزانه از بیش از ۵۰ هزار سفر شهری برای ثبت، پیگیری و دریافت کارت سوخت جلوگیری کرده و گامی مؤثر در توسعه دولت الکترونیک و تحقق حقوق شهروندی به شمار می‌رود.