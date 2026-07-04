روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: هرگونه پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی در مناطق آزاد ممنوع و بدون مجوز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بر اساس ابلاغ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و با هدف صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از بروز خسارت‌های احتمالی، انجام هرگونه پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی در مناطق آزاد ممنوع اعلام شده است.

متقاضیان خرید خودرو باید از پرداخت وجه، نام نویسی یا انعقاد قرارداد با اشخاص و مجموعه‌هایی که با عنوان پیش‌فروش خودرو فعالیت می‌کنند، خودداری کنند.