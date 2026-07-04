به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به کشت سیب زمینی در بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی گفت: در این عملیات دستگاه کارنده با ثبت اختراع برای اولین بار در استان چهارمحال و بختیاری بکار گرفته شد.

حسین بهرامی افزود: کشت، داشت و برداشت سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری بصورت کاملا مکانیزه انجام می‌شود.

به گفته وی همچنین ۳۰۰ هکتار برای تولید سیب زمینی بذری عقد قرارداد شده است.